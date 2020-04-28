Рига, , 00:12 — REGNUM Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш после заседания совета коалиционных партий сообщил журналистам, что кабинет выделит учёным 5 млн евро на исследование COVID-19, пишет портал nra.lv.

«Наука всегда ступень в будущее, которая поможет экономике Латвии переформатироваться, и производить вещи с большей прибавочной стоимостью» — объясняя решение сказал премьер.

Пять миллионов евро только одна шестая часть предложенных ранее одной из коалиционных партий инвестиций на исследование COVID-19.

С 13 марта по 12 мая решением правительства из-за пандемии COVID-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. Отменены занятия в школах, спортивных секциях. Запрещены массовые мероприятия, которые собирают более 50 человек. Изменён график работы общественного транспорта и правила торговли в магазинах. Закрыты границы Латвии и других стран ЕС для пассажирских перевозок. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.