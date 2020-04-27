Вашингтон, , 23:45 — REGNUM Министерство обороны США опубликовало на своем сайте видеозаписи, на которых запечатлены «неопознанные явления».

По данным Пентагона, один их трех рассекреченных роликов был снят в ноябре 2004 года, а два других — в январе 2015 года.

При этом в министерстве обороны США отметили, что данные ролики уже были слиты в сеть без разрешения Пентагона — в 2007 и 2017 годах. Подлинность этих роликов уже признавало руководство военно-морских сил США.

В сообщении Пентагона сказано, что данные ролики официально опубликованы для того, чтобы прояснить любые неверные представления общественности о том, были ли распространяемые кадры реальными или же в них есть что-то еще.

Также подчеркивается, что наблюдаемые на видеозаписях явления по-прежнему характеризуются как «неопознанные».

Собственно, на записях, сделанных с военных самолетов, видны некие летающие объекты, которые нельзя отнести к известным летательным аппаратам.