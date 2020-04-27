Новосибирск, , 17:53 — REGNUM Долгая дорога по борьбе с COVID-19 упрямо ведет нас к поиску вакцины против вируса, вызывающего тяжелые пневмонические заболевания, несмотря на озвученные на видеоконференции президента РФ альтернативные способы решения проблемы распространения инфекции и её полного уничтожения, а также предложения по оперативным и эффективным методам лечения тяжелобольных пациентов с положительным тестом на коронавирус.

Новосибирский научный центр «Вектор» занялся производством мышей, предназначенных для испытания вакцин и лекарственных препаратов против COVID-19. Эту работу «Вектор» проводит совместно с Институтом биологии гена Российской академии наук.

Запланированная работа учёных поражает своей глубиной и высокой технологичностью на фоне нехватки больничных мест для пациентов и отсутствия средств индивидуальной защиты у медперсонала. Речь идет о настоящем трансгенезе, который представляет собой молекулярное клонирование сложных конструкций. После процесса клонирования будет использована системы генного редактирования CRISPR/Cas9.

Трансгенез — это процесс введения чужеродного гена, называемого трансгеном, в живой организм. При этом организм получает свойства, которые он может передавать потомству. Трансгенные конструкции вживляются в клетки путем микроинъекции ДНК в пронуклеусзиготы через использование генетически модифицированных эмбриональных стволовых клеток, путём искусственного оплодотворения с использованием генетически модифицированных сперматозоидов, через плазмидную, вирусную трансфекцию и, наконец, через электропорацию. Для того чтобы получить потомство с нужным набором свойств, необходимо время, но еще больше времени понадобится для испытания на полученных особях вакцин и лекарств.

CRISPR/Cas9 — это новая технология редактирования геномов высших организмов, базирующаяся на иммунной системе бактерий. Cas9 — это очень точный молекулярный «скальпель», который находит мутации в последовательности нуклеотидов в ДНК и может их «вырезать» из цепочки. Фактически эта технология представляет собой мощное и быстрое орудие по манипуляции генами.

Все эти манипуляции должны быть очень точными, и вследствие своей высокой технологичности, дорогостоящими и не до конца изученными. Иначе с их помощью было бы легко и просто справляться с генетическими мутациями, вызывающими наследственные заболевания, раком и СПИДом и тогда мечта о здоровом обществе и конце страданий, связанных с необычными и тяжёлыми заболеваниями, стала бы реальностью.

Аналогичный опыт по выведению нового типа мышей уже был проведен во время эпидемии атипичной пневмонии в начале XXI века, однако вакцина, полностью защищающая организм от этого недуга, до сих пор не изобретена.

В ГНЦ «Вектор» ведутся разработки двух вакцин, которые будут исследованы и апробированы на новом виде мышей в июне 2020 года. На этот же период эксперты предрекают спад уровня заболеваний и вывод России из состояния самоизоляции.

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