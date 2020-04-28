Тегеран, , 07:52 — REGNUM 26 апреля иранский невролог заявил, что благодаря высококвалифицированным медицинским специалистам и экспертам Иран входит в число ведущих стран по лечению невропатии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Обращаясь к журналистам IRNA, член Иранской неврологической ассоциации и Международного общества по изучению болезни Паркинсона и двигательных расстройств Сафа Наджми отметил, что невропатия — это общий термин, используемый для обозначения группы расстройств нервной системы.

Он подчеркнул, что это расстройство имеет различные виды и делится на острое и хроническое. По словам Наджми, острый вид этого расстройства, который более распространен, называется синдромом Гийена-Барре. Это обычно быстро прогрессирующая, но самоограничивающаяся воспалительная полиневропатия, характеризующаяся мышечной слабостью и легкой дистальной сенсорной потерей.

«В зависимости от типа задействованных нервных волокон могут появиться различные симптомы, такие как мышечная слабость, проблемы с чувствительностью, нарушение равновесия и потеря веса», — сказал Наджми.