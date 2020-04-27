Москва, , 16:45 — REGNUM Лето 2020 года может быть одним из самых жарких за всю историю наблюдений, заявил 27 апреля глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании с президентом Владимиром Путиным.

Об этом сообщает 27 апреля телеканал RT.

По словам Кобылкина, об аномально жарком лете свидетельствуют данные Росгидромета, а также прогнозы иностранных синоптиков.

«Если не самое аномальное, то, может быть, в пятерку войдет», — сказал Дмитрий Кобылкин.

Исходя из этого сообщения, президент России поручил Минфину выделить дополнительные ресурсы на подготовку регионов к борьбе с лесными и травяными пожарами.

Как сообщало ИА REGNUM, прогнозы об аномально высоких температурах летом 2020 года уже высказали представители Национального управления по исследованиям океана и атмосферы (NOAA) и глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По их мнению, вероятность такого развития событий составляет от 75% до 99%.

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