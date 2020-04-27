Берлин, , 14:16 — REGNUM ДНК вируса герпеса на самом деле оказалась более «богата» на гены, чем считалось ранее. Так, согласно исследованию учёных из Университета Юлиуса, опубликованного в журнале Nature Communications, у вируса не 80 так называемых рамок считывания — участков, где информация в ДНК читается и транслируется в белки, — а 284.

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Как пояснил один из авторов исследования, профессор Вюрцбургского университета (Германия) Ларс Дёлкен, что исследования новых генов вируса герпеса проводились специалистами и ранее, однако теперь учёные подготовили «первую полностью аннотированную версию генома вируса».

Учёные также выяснили, что вирус простого герпеса первого типа (ВПГ-1) не так безобиден, как может показаться на первый взгляд. На самом деле он может иметь серьёзные последствия для здоровья человека. Например, спровоцировать пневмонию у пациентов с ослабленной иммунной системой, а у здоровых вызвать энцефалит и рассеянный склероз. Один раз попав в организм человека, вирус остаётся в нём навсегда. А вот вакцины от него на сегодня пока нет.

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Отмечается, что открытие ученых позволит не только лучше понять строение и поведение вируса, но и позволит воздействовать на него для создания онколитических вирусов, а также поспособствует созданию первых действенных вакцин от этого вируса.