Москва, , 08:35 — REGNUM Способность перспективных систем управления, основанных на искусственном интеллекте (ИИ), автоматически распознавать обман со стороны противника при конфликте проанализировали российские ученые из Института космических исследований (ИКИ) РАН. Об этом сообщается в годовом отчете института за 2019 год.

Как указано в отчете, в прошедшем году ученые продолжили работы по созданию систем управления на базе автономного ИИ для действующих в условиях конфликта мобильных объектов.

«Рассмотрены возможности самообучения и взаимного обучения таких систем в условиях возможного недружественного рефлексивного управления. Рассмотрены возможности автоматического противодействия такому недружественному управлению», — перечисляются в отчете проведенные работы.

Рефлексивное управление подразумевает, информационное воздействие одного участника конфликта на другого таким образом, что второй участник, основываясь на данных, полученных от первого, по собственной инициативе начинает совершать действия выгодные первому участнику. Классическим примером рефлексивного управления для условий военных действий является распространение дезинформации.

Ученые в отчете отмечают, что все работы по созданию ИИ, способного отличить союзников от противников и распознать недружественное воздействие, находятся в самой начальной стадии.