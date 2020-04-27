Москва, , 06:29 — REGNUM Температура воздуха в столице ожидается в диапазоне от +9°C до +11°C. Об этом информирует на своём сайте Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, в Москве ожидается облачная погода. По области вероятно выпадение осадков в виде дождя.

Атмосферное давление повысится до 739 мм рт. ст. Направление ветра северное, скорость ветра 5−10 м/с.

Как 27 апреля сообщало ИА REGNUM, научный руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд, сообщил что 2020 год может войти в пятёрку самых жарких за все время наблюдений.

Читайте ранее в этом сюжете: Гидрометцентр: 2020 год может оказаться одним из самых жарких за пять лет