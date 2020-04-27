Москва, , 05:57 — REGNUM Текущий год может войти в пятёрку самых жарких лет за все время наблюдений. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

«С вероятностью 99% он войдёт в пятёрку самых жарких лет», — сказал синоптик.

Ученый отметил, что каждое средние значение температуры, каждого нового пятилетия будут выше «это характеристика глобального потепления».

Как 18 апреля сообщало ИА REGNUM, на большей части европейской территории страны ожидается тёплая погода в мае.

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