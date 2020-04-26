Массачусетс, США, , 23:58 — REGNUM Американские учёные создали устройство хранения информации на основе белковых нанонитей и металлических электродов, что может стать элементной базой для биокомпьютера, работающего подобно человеческому мозгу и со сверхнизким энергопотреблением. Статья об исследовании опубликована в журнале Nature Communications.

Исследователи из Массачусетского университета создали электропроводящие протеиновые нити для устройства из белков бактерий Geobacter sulfurreducens. При этом впервые учёными было создано вычислительное устройство, которое может работать при аналогичном уровне напряжения, что и нервная ткань — около 80 милливольт, тогда как большинство электронных вычислительных устройств работают при напряжении выше 1 вольта.

Отмечается, что подача напряжения на электроды приводила к тому, что в нанонитях возникали новые разветвления. Этот процесс похож на возникновение новых связей при обучении в человеческом мозге, а значит, по сравнению с традиционным компьютером это устройство обладает способностью к обучению, которая не была задана изначально программным обеспечением, отмечают учёные.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что в 2015 году специалисты из университета Колумбии объявили о создании микрочипа на основе молекул аденозинтрифосфорной кислоты.

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