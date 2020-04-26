Москва, , 21:39 — REGNUM Экипаж океанографического исследовательского судна (ОИС) «Адмирал Владимирский» в рамках кругосветной экспедиции уточнил координаты береговой черты острова Петра Первого, на который претендует Норвегия, сообщил 26 апреля главком ВМФ России Николай Евменов по итогам пятого этапа кругосветной экспедиции Военно-морского флота.

В результате были обнаружены несоответствия карты и реального расположения острова Петра Первого.

«В период проведения работ судно полностью обошло остров. Участникам экспедиции удалось выяснить, что положение острова Петра I отстоит от показанного на карте 50 124 1994 года печати на 3,0 мили к S, очертания острова, нанесенные на карту, на сегодняшний день не соответствуют фактическим», — сказал Николай Евменов, которого цитирует пресс-служба Минобороны России.

Напомним, необитаемый остров Петра Первого расположен в антарктической части Тихого океана, в море Беллинсгаузена

На остров Петра Первого претендует Норвегия. Однако, в результате исследований было выяснено, что остров расположен южнее 60 градусов южной широты, то есть в области, где территориальные претензии не признаются.

Как сообщало ИА REGNUM, шестой этап кругосветной экспедиции начнётся 30 апреля, после того как ОИС «Адмирал Владимирский» пополнит запасы в морском районе у Сейшельских островов. Экспедиция ВМФ завершится в июне 2020 года в Кронштадте.

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