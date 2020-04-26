Москва, , 21:25 — REGNUM Измерения магнитного поля Земли выполнены российскими военными моряками в районе Южного полюса, сообщил 26 апреля главком ВМФ России Николай Евменов по итогам пятого этапа кругосветной экспедиции Военно-морского флота.

Экипаж океанографического исследовательского судна (ОИС) «Адмирал Владимирский», осуществляя кругосветную экспедицию, выполнил эту задачу.

«С целью определения положения Южного магнитного полюса (ЮМП) в море Дюрвиля были проведены площадные морские магнитометрические работы с использованием буксируемых магнитометров», — сказал Николай Евменов, которого цитирует пресс-служба Минобороны России.

Он пояснил, что при этом была уточнена граница ледовой кромки, контур которой был детализирован по снимкам космических аппаратов, получаемых комплексом «Сюжет-МБ».

Кроме того, экипажем океанографического исследовательского судна «Адмирал Владимирский» была организована работа 30 разовых дрейфовых океанографических станций.

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