Москва, , 21:12 — REGNUM В результате научно-практических исследований Северного флота выявлено образование новых географических объектов в Арктике, сообщает 26 апреля пресс-служба флота.

В частности, установлено наличие географических единиц, ранее не отмеченных на картах — острова Литтрова и пролива между ним и островом Галля, а также пяти островов в бухте Визе.

Кроме того, судами Северного флота в Баренцевом и Карском морях были выполнены океанологические и гидрографическое исследования.

Были уточнены координаты объектов, критически важных для определения границ территориальных вод Российской Федерации и её экономической зоны, а также максимальная глубина Баренцева моря, равная 634 метрам.

В результате исследований Северного флота получены важные данные о перспективах судоходства в исследованной акватории.

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