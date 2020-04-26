Москва, , 20:56 — REGNUM Группа офицеров Северного флота подала заявку на соискание премии Русского географического общества в номинации «Лучший историко-культурный проект», сообщает 26 апреля пресс-служба флота.

Заявку утвердил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

Речь идёт о научно-практических исследованиях в Арктике

Представленный ими проект называется «Главный фасад России. История, события, люди» и содержит результаты двух комплексных экспедиций Северного флота на арктических архипелагах Земля Франца-Иосифа и Новая Земля, осуществлённых в 2018 и 2019 годах.

Целью научно-практического проекта заявлено максимально полное использование истории и опыта освоения архипелагов Арктики в интересах обеспечения безопасности России.

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