Париж, , 20:36 — REGNUM Французские учёные проводят исследование, чтобы установить может ли никотин защитить от заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал Medicalxpress.

Отмечается, что учёные из института Луи Пастера, исследовав более 500 больных COVID-19, обратили внимание на то, что только 5% из них были курильщиками. В то время как в среднем процент курильщиков во Франции составляет 35%. Аналогичные данные были получены в Китае. Лишь 12,6% больных курили, при том, в Китае курят 26% населения. Учёные предполагают, что никотин может соединяться с клеточными рецепторами, через которые вирус проникает в организм, и это препятствует заражению.

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Французские учёные направили запрос в органы здравоохранения Франции на проведение клинических испытаний эффективности никотин-содержащих пластырей как средства профилактики и лечения коронавирусной инфекции.

Вместе с тем учёные предупреждают, что курение является вредным для здоровья и не может быть использовано в качестве профилактики COVID-19.

Напомним, ИА REGNUM сообщало о том, что доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что курение создаёт благоприятную почву для развития коронавирусной инфекции.

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Кроме этого, швейцарские учёные установили, что при новой коронавирусной инфекции происходит повреждение внутренней оболочки (эндотелия) кровеносных сосудов по всему телу, что в конечном итоге может привести к дисфункции внутренних органов человека. Таким образом, в группе риска находятся люди с заболеваниями кровеносных сосудов (гипертоники, больные диабетом, ожирением), а также курильщики, которые тяжелее всего переносят новую коронавирусную инфекцию.

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