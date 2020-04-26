Цюрих, Швейцария, , 17:41 — REGNUM Швейцарские учёные установили, что при новой коронавирусной инфекции происходит повреждение внутренней оболочки (эндотелия) кровеносных сосудов по всему телу, что в конечном итоге может привести к дисфункции внутренних органов человека. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на статью в журнале The Lancet.

Исследователи из университета Цюриха обнаружили, что вирус SARS-CoV-2 поражает эндотелиальный слой кровеносных сосудов, что приводит к нарушению микроциркуляции крови в органах вплоть до полной остановки кровообращения, это в свою очередь вызывает проблемы во всех органах человека, а в первую очередь страдают сердце, почки и кишечник. На вскрытии оказалось, что у больных COVID-19 оболочки кровеносных сосудов были воспалены и «полны вируса», а функция сосудов была нарушена во всех их органах.

Это в частности объясняет, почему люди с заболеваниями кровеносных сосудов (гипертоники, больные диабетом, ожирением), а также курильщики тяжелее переносят новую коронавирусную инфекцию.

Таким образом, заключают учёные, профилактикой COVID-19 должно стать укрепление здоровья сосудов, а в лечении этого заболевания целесообразно использовать препараты, укрепляющие эндотелий сосудов, такие как ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (популярные сердечные препараты) и противовоспалительные средства.

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Напомним, ИА REGNUM сообщало, что американские учёные установили, что защитой от развития острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС), главной причины смерти у больных COVID-19, являются антиоксиданты, вырабатываемые мышцами при физических упражнениях.

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