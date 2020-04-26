Москва, , 15:39 — REGNUM Новый программный модуль COVID — MULTIVOX, способный автоматически без участия врачей-диагностов оценить степень поражения легких при заболеваниях тяжелыми вирусными пневмониями, разработал коллектив сотрудников НИИ ядерной физики МГУ, факультета медицины МГУ совместно с врачами Городской клинической больницы (ГКБ) №52 Москвы и группой компаний ГАММАМЕД. Об этом сообщила пресс-служба Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

Программный модуль производит свою оценку по изображениям компьютерной томографии легких пациента. Врач указывает область гарантированно здоровой ткани легкого, а программа в течение 60−90 секунд производит расчеты и выдает изображение в виде цветных 3D-изображений, с различной окраской здоровых и поврежденных болезнью областей.

Как сообщается в пресс-релизе, качество компьютерной оценки проверили семь независимых экспертов и подтвердили, что оно полностью соответствует результатам осмотра опытного врача-радиолога. Применение нового программного модуля позволит надежно оценить динамику процесса распространения заболевания в легких на разных этапах лечения.

Функционал модуля определяет в количественных показателях общий объем легочной ткани пациента, а также высчитывает процентную долю здоровой ткани, долю поражений легкой и средней степени тяжести, что соответствует повреждениям по типу матового стекла, и долю тяжелых поражений, характеризующихся ателектазированием или фиброзом легких.

В настоящее время программный модуль активно тестируется в ГКБ №52 в прогнозировании динамики и исхода пневмонии. В пресс-релизе уточняется, что работа над программным модулем началась в сентябре 2019 года под задачи, связанные с сезонными заболеваниями. В марте после соответствующего поручения ректора МГУ Виктора Садовничего ученые университета адаптировали систему с учетом особенностей заболевания COVID-19.