Рейкьявик, , 14:15 — REGNUM Гены неандертальцев в генах современного человека выявила международная группа ученых из Великобритании, Германии, Дании и Исландии. Статья с результатами исследования опубликована в научном журнале Nature.

Ученые из Исследовательского Центра биоинформатики (BiRC) при Орхусском университете (Кембридж, Великобритания) для исследования разработали метод, с помощью которого исследовали гены 27 тысяч жителей Исландии. Неожиданно для себя они обнаружили в генах современного человека фрагменты генома неандертальцев.

Еще более неожиданным оказалось наличие ДНК денисовцев — другой ветви древнего человека. Ранее ученые находили следы генов денисовцев только у аборигенов из Австралии и Папуа-Новой Гвинеи.

Известно, что предки современного человека покинули африканский контент около 50 тысяч лет назад и перебрались в Европу. Антропологи делают вывод, что вероятно неандертальцы, которые могли заводить с предками современного человека общее потомство, также смешивались с денисовцами, получая потомство, способное к размножению.

Еще одним результатом исследования стало то, что неандертальцы в среднем заводили потомство в более взрослом возрасте, чем современные люди. В завершение совей статьи ученые сообщают, что гены неандертальцев не оказывают значительного влияния на здоровье и внешний вид современных людей.