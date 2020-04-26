Аддис-Абеба, , 13:40 — REGNUM Древние руины тысячелетнего храма обнаружили польские археологи в Эфиопии. Статья исследователей опубликована в научном журнале Science in Poland.

Храм найден в районе города Дебре-Зейт. Как сообщили археологи, местные жители рассказали, что когда-то в этом месте существовал христианский храм Дебре-Гергис («Монастырь Георгия»).

В ходе раскопок археологи обнаружили остатки каменных стен. Также были найдены сохранившиеся деревянные конструкции и каменный блок с выгравированной надписью на эфиопском языке.

Ученые определили ориентировочный возраст блока около 700−1100 гг н.э. В настоящее время продолжаются работы по переводу надписи. Как сообщили археологи, христианский храм был важной точкой на торговых путях.