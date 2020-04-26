Плимут, , 12:32 — REGNUM Уникальный способ поиска микропластмассы, плавающей в океане, основанный на обработке спутниковых снимков, разработали ученые из Плимутской морской лаборатории (Великобритания) и Эгейского университета (Греция). Статья с описанием результатов работы опубликована в научном журнале Scientific Reports.

Для поиска пластмассы исследователи использовали снимки орбитальных спутников Европейского космического агентства Sentinel-2. Идентификация остатков пластика размером 5 мм и более основана на анализе длин волн видимого и инфракрасного диапазона, которые отражает плавающий на поверхности океана пластиковый мусор.

Для классификации изображений ученые обучили программное обеспечение ACOLITE, которое предназначено для работы со снимками, получаемыми из околоземного пространства со спутников). Тестирование предложенного метода исследователи провели в различных участках океана: Аккра (Гана), Дананг (Вьетнам), острова Сан-Хуан (Канада) и восточная Шотландия (Великобритания).

Система, использующая новый метод, смогла отличить пластиковый мусор от других видов загрязнений с точностью выше 86%. По данным ученых, система обнаружения ни разу не спутала пластик с водорослями или древесиной, но зачастую принимала его за обычную морскую воду или пену. Авторы исследования сообщают, что для повышения точности метода попробуют в дальнейшем дополнить космические снимки снимками с беспилотных летательных аппаратов.