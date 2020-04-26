Ливингстон, , 12:10 — REGNUM Всплеск гравитационных волн, возникший в процессе слияния черных дыр в асимметричной двойной системе, впервые в истории наблюдений смогли зарегистрировать физики международных коллабораций LIGO и VIRGO. Научная статья с результатами исследований опубликована на сайте препринтов arXiv.

Объединение LIGO (англ. Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) включает в себя две лазерно-интерферометрические гравитационно-волновые обсерватории, располагающиеся в Ливингстоне (штат Луизиана, США) и Хэнфорде (штат Вашингтон США). VIRGO представляет собой франко-итальянский детектор гравитационных волн, расположенный в Европейской гравитационной обсерватории вблизи Пизы (Италия).

Эти коллаборации зафиксировали гравитационный всплеск 12 апреля 2019 года и разослали полученные данные различным обсерваториям для осуществления поиска источника электромагнитного излучения, связанного со всплеском. Анализ полученных данных показал, что лабораториям удалось зафиксировать гравитационные волны от системы черных дыр, которые имели различные массы — 29,7 и 8,4 масс Солнца.

Как сообщают ученые, сигнал шел от системы звезд до Земли около 2,9 млрд лет. Результаты работы позволили создать модель формирования подобных систем, которая соответствует предсказаниям Общей теории относительности Эйнштейна.

Как полагают авторы исследования, более массивная черная дыра уже может сама являться итогом слияния черных дыр, а такие системы могут быть результатом эволюции систем из трех-четырех космических объектов. Также ученые подтвердили положения теории относительности, предсказывающей, что асимметричные системы двух объектов испускают гравитационные волны, похожие на обертоны при звучании музыкальных инструментов.