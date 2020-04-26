Бирмингем, Великобритания, , 09:14 — REGNUM Возможность значительно повысить эффективность давно известного противотуберкулезного препарата этамбутол (ethambutol) нашла группа ученых из Виликобритании, Австралии и Китая. Результаты исследования авторы опубликовали в журнале Science.

В исследовании участвовали специалисты из британского Бирмингемского университета, китайского университета ShanghaiTech и Квинслендского университета из Австралии. Они решили исследовать подзабытый препарат из-за отмечаемого в последние годы снижению чувствительности штамма возбудителей инфекции к действию современных антибактериальных препаратов.

Препарат Этамбутол был синтезирован еще в 1961 году, имел успех среди предлагаемых в то время противотуберкулезных препаратов, но со временем ушел с первых позиций из-за малой изученности его механизма воздействия на структуры туберкулезной палочки.

Современный анализ воздействия этого антибиотика на белок Emb-протеин, находящийся в структурах болезнетворных бактерий, с применением криогенной электронной микроскопии и рентгеноскопии показал, что применение препарата приводит к быстрой инактивации Еmb-протеина и его разрушению, что лишает бактерии способности размножаться.

Авторы исследования считают полученные результаты прорывом в деле поиска эффективных противотуберкулезных препаратов.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире каждый год туберкулезом заболевают более 10 млн человек. Также за года умирает около 1,5 млн человек.