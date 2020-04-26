Москва, , 06:26 — REGNUM Дневная температура в столице прогнозируется в диапазоне от +9°C до +11°C. Об этом информирует на своём сайте Гидрометцентр РФ.

По данным синоптиков, в Москве ожидается облачная погода. Возможно выпадение осадков в виде дождя.

Атмосферное давление повысится до 737 мм рт. ст. Направление ветра северное, северо-западное, скорость ветра 2−7 м/с.

Как 24 апреля сообщало ИА REGNUM, в столичном регионе на выходных из-за обширного многоцентрового циклона сохранится прохладная погода.

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