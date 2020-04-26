Массачусетс, США, , 00:09 — REGNUM Американские учёные исследовали механизм заражения клеток новой коронавирусной инфекцией и обнаружили, что интерферон, который организм использует для стимулирования иммунитета, может способствовать заражению вирусом SARS-CoV-2. Об исследовании сообщает журнал Cell.

Отмечается, что ранее уже было доказано, что новый коронавирус проникает в клетки, используя рецептор ACE2 и фермент TMPRSS2. Например, ACE2 используется в организме для поддержания тонуса кровеносных сосудов.

Исследователи Массачусетского технологического института обнаружили, что лишь очень небольшой процент клеток дыхательной системы (менее 10%) имеют рецепторы ACE2. Но самым необычном оказалось то, что ген ACE2, который кодирует рецептор, используемый SARS-CoV-2 для проникновения в клетки человека, стимулируется интерфероном — одной из основных защитных сил организма при обнаружении вируса. Интерферон фактически включает рецептор ACE2 на более высоких уровнях, предоставляя вирусу новые «порталы» для проникновения.

Таким образом, использование интерферона на стадии, когда вирус активно проникает в клетки человека, может ещё более усугубить его состояние, заключают учёные.

Исследователи предполагают, что найденный механизм также даёт объяснение возникновению «цитокинового шторма» — чрезмерной воспалительной реакции, от которой часто погибают люди, больные COVID-19.

«Возможно, мы наблюдаем шторм цитокинов из-за неспособности интерферона ограничить вирус с самого начала», — отмечают авторы научной работы.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что алтайский врач многолетней общей практики Игорь Червяков заявил о том, что употребление интерферонов для профилактики коронавируса опасно.

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