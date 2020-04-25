Иллинойс, США, , 18:11 — REGNUM Американские учёные разработали портативное устройство, которое при подключении к смартфону может определить инфекцию, включая новый тип коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба университета Иллинойса.

Отмечается, что проблемой большинства тест-систем является трудоёмкость, длительность проведения, необходимость использования лабораторного оборудования и обученного персонала.

Исследователи из Иллинойского университета предлагают решить эту проблему с помощью сконструированного ими портативного детектора патогенных микроорганизмов, который, используя смартфон, может за 30 минут определить возбудителя инфекции в биологических образцах человека.

Новое тестирующее устройство состоит из картриджа с реагентами и портом для введения образца (мазка из носоглотки или крови). Аппарат крепится к смартфону. Внутри картриджа реагенты извлекают РНК из микроорганизма и копируют её несколько миллионов раз за 10 или 15 минут. Затем флуоресцентный краситель окрашивает копии РНК, что и обнаруживается камерой смартфона.

Предполагается, что устройство будет стоить $50 и может быть использовано пассажирами перед посадкой в самолёт или пациентами, которым важно знать циркулирует ли всё ещё возбудитель инфекции в их организме, и надо ли им продолжать соблюдать карантин.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что учёные из университета Карнеги — Меллона разработали приложение для смартфона, которое с помощью анализа голоса, может определить, болен ли человек COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: Учёные создали приложение для смартфона, диагностирующее COVID-19 по кашлю