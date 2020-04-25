Виктория, , 17:27 — REGNUM Океанографическое исследовательское судно Балтийского флота «Адмирал Владимирский» прибыло на Сейшельские острова, сообщает 25 апреля РИА Новости со ссылкой на командира экспедиции капитана первого ранга Олега Осипова.

По его словам, заход кораблей на Сейшелы выполнен для пополнения запасов топлива, воды и продовольствия.

Ранее планировался отдых для моряков, но из-за эпидемии коронавируса личный состав на берег сходить не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, океанографическое исследовательское судно Балтийского флота «Адмирал Владимирский» с 3 декабря 2019 года участвует в кругосветной океанографической экспедиции ВМФ России, приуроченной к 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна.

Задачами экспедиции являются гидрографические и гидрологические исследования в Антарктике. Ранее, в марте 2020 года экипаж судна обследовал побережье Антарктиды в районе острова Аделейд и моря Беллинсгаузена, остров Петра Великого, а также уточнил координаты Южного магнитного полюса Земли.

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