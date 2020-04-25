Нью-Хейвен, США, , 16:53 — REGNUM Ученые из Йельского университета разработали тест-систему диагностики новой короновирусной инфекции, которую можно использовать в домашних условиях без привлечения медицинских работников. Отчёт об исследовании опубликован на портале препринтов medRxiv.

Отмечается, что в настоящее время крайне востребован тест на коронавирус, который позволил бы массово провести диагностику населения. Стандартный тест по мазку из носоглотки требует привлечения медицинского персонала и иногда даёт ложные результаты.

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Исследователи из Йельского университета опробовали на группе из 165 человек использование теста, в котором в качестве биологического образца использовалась слюна. Оказалось, что использование слюны делает тест ещё более чувствительным, причём на протяжении всего периода болезни.

Ученые утверждают, что тест на коронавирус можно провести самостоятельно, не подвергая риску заражения медицинского работника, как это происходит при взятии мазка из носоглотки.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что власти США выдали разрешение на использование 63 разных тест-систем для выявления коронавируса SARS-CoV-2.

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