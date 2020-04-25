Москва, , 16:17 — REGNUM Новый российский биоспутник «Бион-М» №2 будет выведен на околоземную орбиту высотой около 800 км, сообщил заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков РИА Новости.

Советские и российские аппараты серии «Бион» используются для проведения биологических исследований. Первый из спутников этой серии с живыми организмами был запущен в 1973 году. Запуск следующего спутника — «Бион-М» №2 — запланирован на 2023 год.

Шуршаков рассказал, что одной из особенностей предстоящей миссии станет то, что орбита «Бион-М» №2 будет значительно выше, чем у предыдущих спутников этой серии. Новый биоспутник будет поднят на высоту 800 км от поверхности Земли, что значительно превышает высоту орбиты Международной космической станции, составляющую около 408 км.

«Так высоко живых организмов, не считая черепах, облетевших Луну, мы еще не запускали», — отметил Шуршаков.

Он объяснил, что из-за увеличенной высоты орбиты организмы на борту «Бион-М» №2 получат такую же дозу радиации, которую космонавты МКС получают за три года. Также на этой высоте будет больше тяжёлых заряженных частиц, влияние которых на здоровье живых организмов до конца не изучено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года учёные представили результаты медико-биологического исследования, показавшего, что работа иммунной системы подопытных мышей ухудшилась после 30-дневного космического полёта. Исследование основывалось на данных, полученных в результате запуска спутника «Бимон-М» №1 в 2013 году.

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