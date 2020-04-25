Москва, , 16:17 — REGNUM Свыше ста смерчей, от небольших до очень сильных, проходят над всей территорией России в течение года. Об этом сообщил международный коллектив ученых из России, Германии и Румынии. Свое исследование они опубликовали в журнале Monthly Weather Review.

Ученые разработали методику, позволяющую фиксировать происхождение смерчей по картографическим снимкам. По этой методике исследователи подсчитали, что над территорией России за год произошло около 150 смерчей.

По мнению ученых-метеорологов, принятое раньше представление о редкости на территории России такого явления как смерч, является заблуждением.

Всего ученые насчитали около 3000 смерчей, первый из которых встречался еще в летописях 979 года. Изначально смерчи фиксировали очень редко, но с развитием средств массовой информации регистрация случаев возникновения смерчей стали возрастать.

По мнению ученых, значительны рост количества смерчей в последние годы связан как раз не с природными изменениями, а с развитием средств коммуникаций, в связи с чем люди стали больше наблюдать за явлениями и сообщать о них.