Москва, , 15:50 — REGNUM Более трех тысяч молодых российских дарований и 300 учащихся университетов и школ примут участие в стартующем 26 апреля Международном фестивале по искусственному интеллекту и спортивному программированию RuCode.

Онлайн-чемпионат станет финальным этапом программы интенсивной подготовки программистов RuCode Festival.

Соревновательную программу фестиваля RuCode подготовили эксперты Московского физико-технического института при содействии вузов десяти регионов России, а также «МегаФона», «Яндекса» и Аналитического центра при Правительстве РФ.

Необходимо отметить, что 25 апреля на YouTube канале фестиваля будет проходить трансляция онлайн-конференции «Технологии поствирусного мира». На ней выступят ведущие эксперты из бизнеса, госсектора и сферы образования.