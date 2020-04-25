Вашингтон, , 15:48 — REGNUM Эволюцию птичьего мозга проследила широкая международная группа биологов и палеонтологов из США, Великобритании, Новой Зеландии и других стран. Исследование ученых опубликовано в журнале Current Biology.

В ходе исследования ученые определили, что до массового вымирания животных в конце мелового периода птицы и нелетающие динозавры имели сопоставимые размеры головного мозга. И только после массового вымирания у некоторых видов птиц начал интенсивно увеличиваться в объемах мозг.

По мнению ученых, птицам пришлось обзавестись увеличенным мозгом, чтобы занять ареал обитания, оставленный вымершими группами земных обитателей. Биологи выяснили, что после мелового периода мозг с высокими темпами значительно эволюционировал у семейства врановых и у ряда других птиц, например, у попугаев.

Но хотя большие размеры мозга относительно их тел имеются у нескольких групп птиц, по исследованию ученых, показатели ворон не идут с ними ни в какое сравнение и значительно опережают всех своих видовых сородичей.