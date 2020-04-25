Москва, , 15:22 — REGNUM Врожденные мутации оказывают более сильное влияние на скорость старения человеческого организма, чем накопление мутаций в течение жизни. Такой вывод сделали ученые из России и США, которые опубликовали результаты исследования в научном журнале eLife.

Для своего исследования ученые проанализировали данные более 40 тысяч добровольцев из Великобритании: результаты медосмотров, ответы на анкетирование об образе жизни и вредных привычках, а также их геномы. Результаты расчетов показали, что мутации, которые присутствовали в ДНК испытуемых с рождения, сокращали жизнь и ускоряли старение в значительно большей степени, чем другие повреждения генов.

Таких врожденных мутаций в геномах участников исследования было в среднем по шесть. Как сообщили авторы исследования, ранее роль этих редких и уникальных для каждого человека повреждающих мутаций была недооценена, но в результате нынешнего исследования очевидно, что они оказывают на продолжительность жизни неожиданно большой эффект.

Ученые считают, что это исследование меняет общепринятые представления о роли в процессе старения и влиянии их на вероятность развития рака, хронических болезней легких, кардиологических проблем и других заболеваний.