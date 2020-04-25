Париж, , 15:12 — REGNUM Астрономы из Бразилии и Франции выдвинули теорию о межзвёздном происхождении части астероидов из группы кентавров. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Кентаврами называется группа астероидов, находящаяся между орбитами Юпитера и Нептуна. Первый из астероидов этой группы — (944) Идальго — был обнаружен в 1920 году. В настоящее время астрономы выявили около 44 тысяч астероидов-кентавров с диаметром более 1 км.

Астрономы Фати Намуни из Обсерватории Лазурного берега и Хелена Морайс из Государственного университета в Сан-Паулу рассмотрели 17 известных кентавров, наклонение орбит которых превышает 60 градусов. Учёные построили модель формирования орбит этих астероидов, которая показала, что они имели высокое наколнине орбиты уже 4,5 млрд лет назад — ко времени окончания формирования планет Солнечной системы.

Учёные отметили, что наличие астероидов с высоким наклонением орбиты в то время не соответствует современной теории образования Солнечной системы. Поэтому астрономы предположили, что эти астероиды могли быть захвачены из межзвёздной среды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году астроном из посёлка Научного Бахчисарайского района Крыма Геннадий Борисов открыл первую межзвёздную комету, получившую название C/2019 Q4 (Borisov).