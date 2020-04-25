Гуанчжоу, Китай, , 15:03 — REGNUM Клинические испытания лекарственного препарата «Арбидол» и комбинации лопинавира и ритонавира не доказали их эффективность при лечении заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом. Результаты этого исследования группа китайский ученых опубликовала в библиотеке препринтов medRxiv.

Результаты исследования показали, что применение этих лекарственных средств не дают клинических результатов отличимых от поддерживающей терапии пациентов, болеющих легкой или умеренной формой COVID-19.

Отмечается, что испытания китайские медики проводили на 86 пациентах, разделенных случайным образом на три группы. Статистически значимого улучшения результатов не было отмечено ни по продолжительности лечения заболевания, ни по симптоматике, ни по результатам томографии легких.

При этом у некоторых пациентов, проходивших терапию «Арбидолом» и комбинацией лопинавира и ритонавира, возникали побочные эффекты негативного характера, тогда как в контрольной группе таких побочных эффектов не наблюдалось.