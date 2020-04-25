Гавайи, США, , 11:32 — REGNUM Мощное извержение вулкана Килауэа на Гавайских островах (США), затопившее в 2018 году лавой большую часть Гавайев, могло быть вызвано весенними проливными дождями. К такому выводу пришли ученые из Университета Майями, чья научная статья опубликована в журнале Nature.

Исследователи обратили внимание, что схема извержения была не обычной, когда лава выбивается из магматических камер вулкана, а она изливалась с его склонов. Изучая обстоятельства извержения, ученые определили, что в тот год за зиму и весну выпало рекордное количество осадков.

Проведенные расчеты доказали, что затяжные дожди ослабили прочность склонов вулкана. А, по мнению ученых, «мокрые» горные породы значительно легче разрушаются под давлением, чем сухие. Это могло вызвать подвижки горных пород на склонах вулкана от давления магмы.

Также во время извержения Килауэа произошло сильное землетрясение магнитудой 6,9 баллов, что, как считают ученые, тоже свидетельствуют о чрезвычайном замачивании грунтов проливными дождями. Таким образом, в породе вулкана, ослабленной дождями, произошли такие сдвиги, которых было достаточно, чтобы магма прорвалась наружу.

Напомним, извержение Килауэа происходило с мая до осени 2018 года. Потоками лавы был уничтожен небольшой город Леилани-Эстейтс и разрушена часть инфраструктуры острова.