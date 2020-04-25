Колумбус, США, , 10:51 — REGNUM Восстановление подвижности и чувствительности парализованных рук после тяжелой травмы спинного мозга смог обеспечить новый нейроинтерфейс, созданный нейрофизиологами из США. Результаты их исследования опубликованы в научном журнале Cell.

Ученые уже давно и не без успеха разрабатывают нейроинтерфейсы, представляющие собой симбиоз микрочипов и электродов с управлением компьютерными алогоритмами. С их помощью ученые научились подключать к мозгу животных и даже человека различные органы: киберконечности, искусственные глаза и синтетические органы чувств наподобие тепловизоров и рентгеновизоров.

Но, как отмечают авторы исследования из Мемориального института Баттеля (США), применению и дальнейшему совершенствованию киберконечностей мешает отсутствие тактильных ощущений, которые играют важную роль в обучении мозга управлению новыми конечностями. Нейрофизиологи в течение шести лет разрабатывали нейроинтерфейс, позволяющий «подключить» руки пациентов напрямую к головному мозгу, минуя поврежденный позвоночник.

В эксперименте участвовал 28-летний доброволец, который девять лет назад получил травму спинного мозга. Исследователи имплантировали ему в кору головного мозга специальный чип с набором электродов и подключили к ним киберруку.

Доброволец освоил искусственную руку, научился управлять ее простейшими движениями, но дальнейшее освоение навыков застопорилось из-за, как посчитали ученые, отсутствия ощущений от прикосновений к предметам. Нейрофизиологи добавили киберпротезу функционал, позволяющий с помощью внешних датчиков, микромоторов и электродов посылать электрические импульсы в момент касания предметов или движений руки.

Проведенные эксперименты показали, что благодаря этому усовершенствованию пациент стал, не глядя, практически безошибочно узнавать, что он чего-то касается. При этом движения его руки стали быстрее и точнее, а также пациент научился ограничивать силу движений.

Авторы исследования дальнейшим шагом собираются создать версию киберпротеза, обладающего такими возможностями, для использования его в домашней обстановке. Они надеются, что развитие нейроинтерфейсов в этом направлении позволят людям после парализации вернуть возможность самостоятельно вести их жизнь.