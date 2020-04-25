Пекин, , 07:23 — REGNUM Первая китайская автоматическая миссия на Марс получит название «Тяньмэнь-1». Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Китайское национальное космическое управление (CNSA).

Выбранное для межпланетной миссии название является отсылкой к стихотворению китайского поэта эпохи Воюющих Царств Цюй Юаню. Дословно название миссии переводится как «Вопросы к небу».

В CNSA отмечают, что последующие межпланетные миссии Китая также будут получать названия серии «Тяньмэнь». Это должно подчеркнуть настойчивость Китая в изучение природы и Вселенной.

Запуск первого космического аппарата Китая к Марсу запланирован на лето 2020 года. В состав межпланетной миссии войдут орбитальная станция и спускаемый аппарат.

Орбитальный аппарат будет оборудован видеокамерами, магнитометром, спектрометром и анализатором иононов и нейтральных частиц. На борту марсохода будут размещены георадар, детектор магнитного поля, прибор для метеорологических измерений и мультиспектральная камера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте в Пекинском аэрокосмическом центре управления заявили об окончании испытаний марсианского зонда.

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