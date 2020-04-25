Рим, , 05:14 — REGNUM В период с 21 февраля по 4 апреля 2020 года в итальянском регионе Ломбардия умер 341 человек, что примерно в пять раз больше, чем в среднем за предыдущие годы. К таким выводам пришли учёные Джанлука Ринальди и Маттео Парадизи из Италии. Результаты своей работы они опубликовали на портале medRxiv.

Исследователи проанализировали показатели смертности за 40 дней, начиная с 21 февраля, когда в Ломбардии были закрыты границы, а в исследованных населенных пунктах ввели карантин. Полученные данные они сравнили с показателями в аналогичном периоде в предыдущие пять лет.

Выяснилось, что показатель смертности оказался не только выше среднегодовых значений, но и то, что с начала апреля стал возвращаться к привычным значениям. Это обстоятельство учёные объяснили эффективностью карантинных мер, введённых для борьбы с эпидемией.

Кроме того, анализ крови по всей совокупности умерших показал, что летальность COVID-19 составляет 1,29%, а для людей старше 60 лет она достигла 4,25%. Таким образом, заключили исследователи, смертность от коронавирусной инфекции на порядок выше аналогичного показателя для гриппа (около 0,1% от общего числа заболевших).

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