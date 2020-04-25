Москва, , 04:51 — REGNUM Обмен опытом борьбы с коронавирусом нового типа стал целью телеконференции с участием ученых из российского ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора и немецкого института Роберта Коха, 25 апреля сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Специалисты обсудили особенности инфекции и поделились опытом в диагностике нового коронавируса, а также рассказали о противоэпидемических мероприятиях, которые проводятся в обеих странах. По итогам встречи стороны договорились, что российские ученые направят немецким коллегам образцы тест-систем, разработанных в ЦНИИЭ.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля стало известно об изучении SARS-CoV-2 учеными из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна, Они установили, что новый коронавирус быстрее всего распространяется через длительный и тесный контакт больших групп людей.

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