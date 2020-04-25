Москва, , 03:23 — REGNUM Согласие с заявлением президента США Дональда Трампа о лечебном свойстве солнечного света, способного убивать коронавирус, выразил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко 24 апреля в эфире радиостанции НСН.

По словам Онищенко, именно по причине наличия ультрафиолета в солнечном свете эпидемии гриппа не происходят летом, когда наблюдается пик солнечной активности. Он напомнил о рекомендации проводить в закрытых помещениях ультрафиолетовую дезинфекцию для уничтожения микробов и вирусов.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля Дональд Трамп заявил, что новый коронавирус погибает за одну минуту при воздействии прямого солнечного света и необходимо разработать способ доставки света внутрь организма для победы над инфекцией.

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