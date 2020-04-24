Новосибирск, , 06:17 — REGNUM В Новосибирске создаётся оборудование для первого в мире синхротрона поколения 4+, сообщил руководитель проектного офиса центра коллективного пользования «СКИФ», доктор физико-математических наук Евгений Левичев.

«Чтобы получить столь малый эмиттанс (75 пм*рад), мы воспользовались опытом MAX IV (Швеция) — единственным на тот момент работающим источником СИ 4-го поколения, улучшили существующие методики и внедрили новые идеи. Для этого пришлось пересчитать более сотни вариантов магнитной структуры», — уточнил Левичев, подчеркнув, что вновь создаваемый источник СКИФ за счёт своих параметров должен стать самым востребованным синхротроном нового поколения среди мировых аналогов у конечных пользователей.

В Институте ядерной физики уже созданы экспериментальные магниты будущего синхротрона. Многие элементы СКИФа разрабатывались с середины 2019 года и уже прошли первые испытания.

Уточняется, что технологии, которые планируется применить при создании первого в мире синхротрона поколения 4+, — принципиально новые. К их созданию новосибирские физики шли не один год. Пока работы ведутся институтом за собственный счёт, так как средства ещё не доведены до исполнителей.