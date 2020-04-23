Сантьяго, , 22:14 — REGNUM Фотографию приближающегося к Земле астероида 1998 OR2 показали астрономы, участвующие в проекте The Virtual Telescope Project. Фотоснимок был опубликован на странице в Twitter обсерватории Аресибо, расположенной в Чили.

Радарные изображения астероида были получены с помощью инструментов обсерватории. Фотоснимки астероида 1998 OR2 были сделаны с расстояния в 12 миллионов километров. На фото небесное тело выглядит очень необычно: кажется, будто на нём надета медицинская маска.

Необычная фотография дала повод для шуток самим астрономам, которые сопроводили снимок комментарием, что они тоже, как и астероид, носят маски, защищаясь от коронавируса. Свои фотографии в медицинских масках участники проекта прикрепили рядом с фото астероида.

Как пояснили специалисты, иллюзию «маски» создала шершавая поверхность края астероида. Сам астероид относится к группе потенциально опасных. Он пройдёт 29 апреля на расстоянии 6,28 млн км от нашей планеты с нулевой вероятностью столкновения.

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