Москва, , 17:05 — REGNUM Интеграция образовательной платформы в социальную сеть «Вконтакте», которую анонсировал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, негативно скажется на школьниках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 апреля заявил главный научный сотрудник Института детства Российского детского фонда, детский психолог Ирина Медведева.

По её словам, социальная сеть — не лучшее место для размещения учебных модулей. Дети могут начать путать учёбу с развлечениями и вместо занятий посвящать себя другим вещам в социальной сети.

«Мне кажется, что это будут путать с развлечением. Обучение требует массы условий. В том числе даже правильной позы за партой. Социальная сеть — снижение качества обучение. Но самое главное, что это запрет на воспитание, даже не запрет, а фактическая невозможность воспитывать детей дисциплинарными условиями и общением со сверстниками», — сказала детский психолог.

По её словам, уже сейчас родительное сообщество крайне недовольно тем, что детям приходится учиться дистанционно. При этом чиновники, принимающие решение относительно интеграции образовательного процесса и социальных сетей, не прислушиваются к мнению родительского сообщества и педагогов, которые, по оценке Медведевой, в основной своей массе выступают против этого процесса.

«Мне звонят и педагоги, и директора школ, которые уже сегодня находятся в полной панике. Потому что родители выражают протесты против дистанционного образования даже в условиях распространения вируса. Я думаю, что родители просто не захотят учить детей таким образом. Почему не спрашивают населения? Вот что хочется спросить у министра: почему это всё делается, не интересуясь тем, что об этом думает большинство родителей», — сказала Медведева.

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