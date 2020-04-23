Подгорица, , 10:07 — REGNUM У Черногории есть уникальный шанс найти материал для изготовления противовирусных препаратов, которые будут эффективны в лечении в том числе и COVID-19. Такое мнение высказал профессор Герман Эрлих из технического университета Bergakademie Freiberg.

Доктор Эрлих совместно с институтом биологии моря в Которе (Черногория) исследует свойства «золотой губки» (Aplysina aerophoba) с 2008 года и утверждает, что из нее можно производить противовирусные препараты, эффективные и в случае коронавируса.

Сейчас над проектом работает международная группа ученых в разных районах побережья. Они утверждают, что колонии этих губок должны жить и у берегов Хорватии и Албании. «Золотые губки» — это охраняемы вид, однако они быстро растут, а в Черногории научились их выращивать искусственно.

Проект поддерживает и правительство Черногории.