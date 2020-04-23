Магадан, Магаданская область, , 05:17 — REGNUM В новую редакцию Красной книги России вошли 29 видов птиц и 14 млекопитающих, большая часть которых обитает только на Дальнем Востоке, передаёт корреспондент ИА REGNUM. В их число попала и дальневосточная плотоядная косатка.

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Проблема косаток стала активно решаться, когда в историю с «китовой тюрьмой» в Приморье вмешался президент РФ Владимир Путин. Он подписал в 2019 году закон, ужесточающий уголовную ответственность за незаконный отлов и оборот ценных животных и водных биоресурсов, занесённых в Красную книгу РФ.

Чтобы защитить косаток окончательно, было принято решение включить их в Красную книгу.

Обитателей Охотского моря — косаток — теперь нельзя не только вылавливать, но и даже тревожить.

Также «красный список» пополнили редкие птицы и млекопитающие Дальнего Востока: малая колпица, камчатская популяция северного оленя, кодарский подвид снежного барана, камчатский тетеревятник и чернозобая гагара.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье следователи закончили расследование уголовного дела о незаконном приобретении и хранении шкуры животного, занесённого в Красную книгу.