Вашингтон, , 09:33 — REGNUM Противомалярийный препарат гидроксихлорохин неэффективен для лечения пациентов с коронавирусом, к такому выводу пришла группа американских специалистов после изучения истории болезни 368 человек. Об этом сообщает Associated Press.

Гидроксихлорохином лечили пациентов в медицинских центрах, которые подчиняются министерству по делам ветеранов США. Учёные утверждают, что среди принимавших противомалярийный препарат пациентов смертность составила 27,8%. В случае приёма гидроксихлорохина в сочетании с антибиотиком азитромицином смертность составила 22,1%.

Ещё одна часть пациентов получала стандарный набор процедур для осложнений, вызванных коронавирусом. Среди них смертность составила 11,4%.

Исследователи полагают, что это говорит о необходимости клинических испытаний гидроксихлорохина перед одобрением его применения для лечения COVID-19. Вместе с тем выводы этих учёных не изучались независимыми экспертами и не публиковались медицинскими изданиями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в поддержку применения гидроксихлорохина выступил президент США Дональд Трамп. В российском Минздраве заявили, что этот препарат может быть использован для лечения пациентов с коронавирусом.

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