Москва, , 21:53 — REGNUM Российский космонавт Олег Скрипочка, вернувшийся 17 апреля с Международной космической станции (МКС), принял участие в эксперименте, нацеленном на выяснение способности человека осуществить высадку на поверхность Марса после длительного космического полёта, сообщает 21 апреля Центр подготовки космонавтов (ЦПК).

В частности, в ходе эксперимента «Созвездие» выяснялась способность космонавта работать на Марсе после 205-суточного космического полета и четырёх суток отдыха.

«Вернувшийся 17 апреля 2020 года из 205-суточного космического полета Олег Скрипочка принял участие в эксперименте «Созвездие», который направлен на оценку выполнения космонавтами сложной операторской деятельности после длительного пребывания на МКС на специализированном тренажере «Выход 2», — указано в сообщении ЦПК.

Олег Скрипочка выполнил операции по выходу на поверхность другой планеты и по работе с инструментом.

«Все поставленные задачи выполнены с хорошим качеством», — такое заключение сделал начальник научного управления ЦПК Андрей Курицын.

Таким образом, подтверждена способность космонавта сохранить работоспособность после длительного космического полёта.

«Согласно данным, полученным благодаря проведению послеполетных исследований с участием космонавтов, есть экспериментальное подтверждение тому, что на четвертые сутки после длительного полета в условиях, близких к штатным, космонавты способны выполнять тяжелую инопланетную деятельность с физическими нагрузками», — сообщает ЦПК.

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