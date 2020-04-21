Барнаул, , 07:52 — REGNUM Ключевые моменты совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в России, которое провёл накануне, 20 апреля, Владимир Путин, отметив эффективность мер, принимаемых в Кемеровской области для борьбы с распространением коронавируса, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал алтайский общественник, кандидат медицинских наук Константин Емешин:

«Наконец-то! До Путина допустили настоящих экспертов. Это вторая встреча Путина с экспертами медиками и биологами. Первая встреча была построена по традиционному сценарию «лизоблюдства», когда начали с выступления эндокринолога Дедова, который мало понимает в вирусных поражениях, но зато пел «дефирамбы» Путину о том, как он мудро руководит…

А вот эта вторая встреча действительно состояла из реальных экспертов. Так, на 40-й минуте выступил академик Чучалин, который много раз бывал в Барнауле у Шойхета (Яков Шойхет — доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, руководитель НИИ пульмонологии при Алтайском медуниверситете.— прим. ИА REGNUM). Несколько раз я слушал Чучалина, и когда Рошаль создавал Национальную медицинскую палату, в учредительных документах которой стоит и моя подпись. Но мне до сих пор непонятно, почему у нас в Алтайском крае не используют потенциал Шойхета».

Как уже сообщало ИА REGNUM, совещание по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ российский президент Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции 20 апреля 2020 года. Отвечая на вопрос о необходимых действиях для уменьшения числа тяжёлых больных и снижения смертности, академик РАН, пульмонолог Александр Чучалин заявил: «Нужно менять парадигму». По его словам, она состоит в том, чтобы правильно оценивать начальные фазы болезни.

«В начальных фазах болезни Россия имеет то, чего не имеет мир: она может назначить комбинированное лечение гелием, оксидом азота, это имеется только в России», — заявил Чучалин. Он также считает необходимым начать обучение врачей, чтобы они не путали коронавирус с аллергическими заболеваниями (сезонный всплеск начинается в период цветения).

Вместе с тем Владимир Путин потребовал внедрять эффективные практики российских регионов по борьбе с коронавирусом по всей стране.

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