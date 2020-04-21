Пекин, , 07:13 — REGNUM Мутация коронавируса SARS-CoV-2 привела к появлению по меньшей мере 30 новых штаммов, некоторые из которых несут серьёзную угрозу заразившимся пациентам. К таким выводам пришли учёные из Чжэцзянского университета (Китай), результаты своих исследований они опубликовали на портале medRxiv.

Исследователи из Китая изучили образцы различных мутаций коронавируса от одиннадцати случайных пациентов из Ханчжоу. В ходе работы они выясняли, как быстро различные штаммы могут проникать в клетки человека и уничтожить их.

В результате было подтверждено существование агрессивных штаммов возбудителя, обладающих в 270 раз большей вирусной нагрузкой, чем у самых слабых штаммов. При этом, объяснили учёные, более слабые мутации коронавируса не влекут автоматического снижения риска летального исхода от возбуждаемого ими заболевания.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,24 млн.

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