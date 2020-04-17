Вашингтон, , 16:04 — REGNUM Механизм, блокирующий программируемую гибель клеток, смогли отключить ученые и остановить рост рака печени у мышей. Статью с результатами исследования коллектив авторов из Сколковкого института науки и технологий и Массачусетского технического института (США) опубликовал в научном журнале Molecular Therapy.

Ученые добились остановки роста гепатоцеллюлярной карциномы — раковой опухоли в печени. Для этого они отключили механизм, основной функцией которого является уничтожение поврежденных клеток — апоптоз.

В организме взрослого человека благодаря апоптозу ежедневно погибает до 70 млрд клеток. Чтобы не погибали здоровые клетки, организм человека обычно блокирует этот механизм.

Чтобы задействовать механизм уничтожения раковых клеток, ученые адресно с помощью наночастиц доставили в печень животных смоделированные молекулы РНК, что отключило механизм блокировки апоптоза.

По словам ученых, отключение механизма, мешающего гибели клеток именно в печени, делает клетки более чувствительными к воздействию химиотерапии. А так как опухолевые клетки делятся гораздо быстрее обычных, они от действия химиотерапии погибали также быстрее, а нормальные клетки при этом оставались живыми.

Исследователи отметили, что потенциально данный метод можно применить к другим видам рака, так как подавляемые белки, блокирующие апоптоз, имеются во всех типах клеток.